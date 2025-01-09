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Происшествия

Экс-сотрудника Ростехнадзора осудят за взятки на 15 млн в Нижнем Новгороде

17 января 2025 18:26  [39] Происшествия
Экс-сотрудника Ростехнадзора осудят за взятки на 15 млн в Нижнем Новгороде

Экс-сотрудника Ростехнадзора осудят за взятки на 15 млн в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отдела по надзору за энергоустановками, теплоснабжением и котлонадзором Волжско-Окского управления Ростехнадзора. Чиновника обвиняют в систематическом получении взяток (ч. 3, 5, 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму более 15 млн рублей, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2022 году он лично получил 14 тысяч рублей от представителя поднадзорной организации за ускоренный приём заявлений на проверку знаний сотрудников и выдачу им удостоверений. Это позволило избежать административной ответственности как работникам, так и директору компании.

Кроме того, в 2021-2022 годах обвиняемый, действуя совместно с другими сотрудниками Волжско-Окского управления, систематически получал взятки от учебных центров и организаций. Взамен он оказывал содействие в ускоренной регистрации документов и успешном прохождении аттестации по промышленной безопасности. Общая сумма полученных денег превысила 15 млн рублей.

Противоправные действия чиновника выявлены сотрудниками СКР при поддержке УФСБ и ГУ МВД по Нижегородской области. Он был отстранён от должности. Следователи собрали достаточную доказательную базу, и уголовное дело передано в суд. Также в суд направлены материалы в отношении других участников преступной схемы.

Ранее сообщалось, что жителя Нижегородской области оштрафовали на 4 млн рублей за реабилитацию нацизма.

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Теги:
Взятки Ростехнадзор Уголовное дело
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