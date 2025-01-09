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Происшествия

Директор детсада в Кстовском округе пойдет под суд за сотрудника с туберкулезом

17 января 2025 19:25  [88] Происшествия

В Кстовском округе перед судом предстала директор частного детского сада «Киндер Боб». Её обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Информация об этом размещена на сайте городского суда.

Согласно материалам дела, с 19 марта по 4 мая 2023 года руководитель ООО «Феникс», управляющего детским садом, допустила к работе иностранного преподавателя, не прошедшего обязательный медицинский осмотр. Гражданин Ганы проводил занятия по английскому языку, не имея заключения о состоянии здоровья. Позже выяснилось, что он был болен генерализованным туберкулезом в открытой форме, что создавало угрозу заражения детей.

17 июня 2023 года мужчину госпитализировали, однако спасти его не удалось — 28 сентября он скончался от острого туберкулеза, вызвавшего отек легких.

Уголовное дело в отношении директора образовательного учреждения, расположенного в ЖК «Анкудиновский парк», поступило в суд 16 января. Первое судебное заседание назначено на 28 января.

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Теги:
Детсады Здоровье Уголовное дело
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