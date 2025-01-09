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Экономика

Стабильное снабжение: как ОМТС АПЗ обеспечивает бесперебойную работу завода

17 января 2025 19:15  [84] Экономика

Фото: пресс-служба АПЗ

Меняются времена, совершенствуются технологии, запускаются новые направления производства, но неизменно одно – любое предприятие работает хорошо, если нет проблем со снабжением.

Более 4,5 тысячи видов – номенклатура покупных позиций. Это цветной и черный металл, трубы, ленты, химия, ГСМ, изоляционные материалы, краски, пластмасса, кабельная продукция, различные вспомогательные материалы. В числе контрагентов – более 200 организаций.

Специалисты отдела материально-технического снабжения АПЗ прикладывают все усилия, чтобы завод работал без перебоев.

В ОМТС трудится 30 человек. Возглавляет его Александр Козлов. В отделе несколько бюро: планирования, металлов, вспомогательных материалов. Главная задача подразделения – обеспечить производство необходимыми материалами. Специалисты работают по графику поставок, который составляют на основании годового производственного плана.

"Я в ОМТС с 2003 года, – рассказывает замначальника отдела Оксана Харитонова. – Раньше мы выписывали лимитные карты вручную под кальку, работали по бумажным дефицитам. Сейчас документооборот электронный, все данные в программе, это намного облегчило работу. Несмотря на все трудности и нововведения, мы смогли наладить ритм поставок. Работаем одной командой!"

Сегодня в коллективе много новых кадров – молодых, амбициозных. Есть и те, кто пришел в профессию менеджера из другой сферы и именно в ОМТС нашел дело по душе и реализовал себя.

"В ОМТС устроилась два года назад, – рассказала менеджер по закупкам Юлия Липшева. – Коллектив принял хорошо. Когда возникали вопросы, все помогали. Работа у нас интересная. Мы закупаем материалы, из которых в конечном итоге получается серьезное изделие. Приятно осознавать, что в востребованной продукции АПЗ есть и частичка нашего труда".

Талант снабженца дан не всем. Люди этой специальности совмещают в себе профессиональные качества юриста, бухгалтера, экономиста, а также психолога, ведь хороший снабженец должен уметь находить подход к людям.

"Мы работаем с цифрами, определяем потребность предприятия в материалах, – прокомментировала начальник бюро планирования Наталья Соловьёва. – Каждый день держим руку на пульсе, отслеживаем изменения производственного плана, движение материала на складах, их распределение в производство. Все сотрудники привязаны к определенным номенклатурным группам. Но если кто-то уходит на больничный или в отпуск, без труда заменяем друг друга, чтобы на производстве не было сбоев!"

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина

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Теги:
АПЗ Арзамас Трудоустройство
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