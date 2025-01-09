"Наводим красоту"

Фото:
Так говорят о своей работе гальваники Арзамасского приборостроительного завода. Они делают металл не только красивым, но и стойким. Обучение этой интересной профессии проходит прямо на рабочем месте.
Гальваник – рабочий, который методом электролиза наносит защитные покрытия на различные изделия, чтобы защитить от коррозии, увеличить срок службы и улучшить внешний вид.
Он знает:
устройство и правила обслуживания ванн различных типов;
виды, назначение, способы и режимы гальванических покрытий;
назначение и монтаж подвесок, экранов и дополнительных электродов для различных видов гальванических покрытий;
способы составления электролитов и растворов и их корректировку;
схемы подключения ванн к источникам тока.
Этапы работ:
подготовка оборудования и материалов;
осаждение слоя металла при помощи тока в электролите согласно техпроцессу;
первичный контроль качества покрытия, промывка, сушка, вторичный контроль;
сдача в БТК.
"В гальванический цех пришла учеником три года назад. Освоила профессию на месте. Меня обучала Елена Ежкова. В нашей работе нужен глаз да глаз, потому что нюансов много. Сначала получаю детали со склада, монтирую на приспособления и готовлю к покрытию. Этот процесс я называю «навести красоту». Под действием электрического тока в растворе электролита за определенный промежуток времени происходит осаждение тонкого слоя металла на поверхность изделия. Готовые детали промываю в горячей и холодной воде несколько раз, высушиваю, тщательно провожу контроль (внешнего вида, толщины покрытия, прочности сцепления), упаковываю и сдаю в БТК. Сейчас много новых изделий, поэтому работаем в тесном контакте с технологом Анастасией Зайцевой", - рассказала Оксана Щёлокова, гальваник 5 разряда участка драгметаллов цеха №16 АПЗ.
Подготовила Наталья Глазунова
Фото Артура Баранова
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+