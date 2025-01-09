Взрыв газа произошел в двухэтажном доме в Богородске Происшествия

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

Взрыв газа произошел в двухэтажном доме на улице Огарева в Богородске вечером 17 января, пишет Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, после взрыва загорелась крыша. Кроме того, на одном из этажей рухнула межквартирная перегородка.

Информация о пострадавших пока не поступала. Экстренные службы уже на месте.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области подтвердили факт происшествия. Однако подробности пообещали дать позже.