Взрыв газа произошел в двухэтажном доме в Богородске

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Взрыв газа произошел в двухэтажном доме на улице Огарева в Богородске вечером 17 января, пишет Telegram-канал Ni Mash.
По данным источника, после взрыва загорелась крыша. Кроме того, на одном из этажей рухнула межквартирная перегородка.
Информация о пострадавших пока не поступала. Экстренные службы уже на месте.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области подтвердили факт происшествия. Однако подробности пообещали дать позже.
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