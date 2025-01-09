Более 300 жителей Харцызска и Иловайска получили адресную соцпомощь волонтеров Дома народного единства в 2024 году Общество

Фото: Дом народного единства

В 2024 году адресную социальную помощь волонтеров Дома народного единства получили более 300 жителей Харцызска и Иловайска Донецкой народной республики. Волонтерский центр организовал 18 рабочих смен на подшефной территории. Каждая поездка длилась 12 дней, всего в работу включились 126 волонтеров.

"Миссия Дома народного единства – объединять людей. На это направлен и наш проект «Волонтерский центр», который проводит системную работу на новых территориях. Я бы сказал, что нижегородцы расширили территорию добрых дел. И это реальные дела, которые не остаются незамеченными. Так, глава городского округа Харцызск Виктория Жукова наградила ребят благодарственным письмом за активный вклад в развитие волонтерства", - отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Напомним, проект Дома народного единства по работе волонтеров на подшефной Нижегородской области территории стартовал весной 2024 года. Нижегородские волонтеры помогают жителям ДНР по четырем основным направлениям: благоустройство, адресная социальная помощь, медицинское волонтерство и работа с молодежью.

С апреля по декабрь нижегородские волонтеры Дома народного единства благоустроили более 20 детских и спортивных площадок, убрали сотню аварийных деревьев, облагородили несколько парковых зон и территории возле десятков памятников и мемориалов, навели порядок на территории Петропавловской церкви, помогли в ремонте городской больницы Харцызска.

"Большое внимание наши активисты уделили мероприятиям патриотической направленности. Провели мотоавтопробег, приуроченный ко Дню народного единства, легкоатлетический забег ко Дню флага, мероприятие, посвящённое Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе. Взяли шефство над единственным в Харцызске ветераном Великой Отечественной войны Афанасием Харлампиевичем Демишевым", - рассказал руководитель волонтерского центра Сергей Ташкинов.

Волонтеры в течение года привозили гуманитарную помощь маломобильным гражданам, многодетным семьям. Неоднократно доставляли гумпомощь в Центральную городскую больницу Харцызска.

"Год прошел в очень плодотворном сотрудничестве нашей больницы с волонтерами Дома народного единства. Ребята откликались на все наши запросы, не чурались никакой, даже самой тяжелой, работы. Помогали в разгрузке оборудования, транспортировке гумпомощи, уходе за больными. Особо хочу отметить их огромный вклад в строительство, формирование и оснащение центральной лаборатории, которая была открыта в ноябре. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество продолжится в этом году и передаю слова благодарности от всего коллектива больницы! Словосочетание «нижегородский волонтер» стало синонимом добросовестного отношения к труду, бескорыстия, доброжелательности. Спасибо вам, ребята!"- поблагодарил волонтеров главный врач Центральной городской больницы Харцызска Александр Цопов.

Также большое внимание нижегородские волонтеры уделяли помощи образовательным учреждениям: к началу учебного года передали ученикам начальных классов рюкзаки со школьными принадлежностями, провели образовательные викторины, утренники для детей-инвалидов, передали подарки от Нижегородской области в социальный центр. Были организованы праздники в честь Дня защиты детей, отремонтирована остановка около школы. В местную библиотеку передали более 30 коробок с книгами.

Кроме того, волонтеры передали в спортивные школы Харцызска спортинвентарь, провели 11 мероприятий по разным видам спорта: турниры по стритболу, баскетболу, футболу и волейболу среди волонтеров и жителей, открытые тренировки по самообороне и рукопашному бою, мастер-класс по киле, утренние зарядки на спортивном поле и пр.