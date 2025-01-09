Экс-директор нижегородского ЦОД Игорь Чапрак скончался 19 января Общество

фото: Минобрнауки Нижегородской области

Экс-директор нижегородского Центра одаренных детей Игорь Чапрак скончался 19 января. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона, выразив соболезнования его родным и близким.



"Выдающийся педагог, ученый и человек с высокой гражданской позицией", - подчеркнули в областном Минобрнауки.

Игорь Аркадьевич Чапрак руководил школами №80 и №85. В 1990-е годы возглавлял Управление образование Сормовского района, руководил кафедрой управления в Нижегородском институте развития образования, избирался депутатом Совета народных депутатов Нижнего Новгорода и депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. С 2005 - замглавы Сормовского района. В 2009-2015 годы - директор "Центра одаренных детей".