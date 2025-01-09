Более 53 тысяч консультаций оказал центр "Мой бизнес" Нижегородской области за 2024 год Бизнес

Более 53 тысяч консультаций оказал центр Мой бизнес Нижегородской области за 2024 год

Нижегородские предприниматели получили более 53 тысяч консультаций от регионального центра "Мой бизнес" и его филиалов в 2024 году. Центр вел деятельность в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". С начала этого года нацпроект переформатирован в федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство" и включен в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, филиалы центра "Мой бизнес" открыты в 39 муниципалитетах Нижегородской области.

"Сегодня центр "Мой бизнес" - важный помощник для развития бизнеса, который заслужил доверие предпринимателей, как организация, где помогут не только подобрать, но и получить необходимые меры господдержки на любой стадии развития проекта бизнеса: от идеи до упаковки франшизы и выхода на экспорт. Кроме того, центр "Мой бизнес" стал площадкой, на которой мы проводим мероприятия нацпроектов, образовательные тренинги и семинары, в ходе которых можно получить полезные знания, навыки и умения, а также найти единомышленников и партнеров. Всю эту деятельность мы продолжим теперь по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика"", - рассказал Максим Черкасов.

Он дополнил, что рост интереса нижегородских предпринимателей к консультациям центра "Мой бизнес" можно подтвердить динамикой обращений.

"За первый год работы центра «Мой бизнес» предприниматели Нижегородской области получили около 10,5 тысячи консультаций, а в прошлом году эта цифра увеличилась более чем в пять раз. Всего с 2019 года эксперты центра оказали около 200 тысяч консультаций. Основное количество обращений в центр "Мой бизнес" касалось заключения социального контракта и составления бизнес-плана, льготного кредитования, в том числе займов для самозанятых, регистрации бизнеса, выбора системы налогообложения и кодов ОКВЭД, действующих обучающих программ и тренингов для предпринимателей", - отметил Максим Черкасов.

Для специалистов центров «Мой бизнес» на постоянной основе проводится обучение, поэтому они всегда обладают актуальными знаниями для предоставления качественной поддержки бизнесу. Консультации в центрах можно получить при личном визите, по телефону горячей линии, через обращение на портале мойбизнес52.рф.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".