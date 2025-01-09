Более 53 тысяч консультаций оказал центр Мой бизнес Нижегородской области за 2024 год
Нижегородские предприниматели получили более 53 тысяч консультаций от регионального центра "Мой бизнес" и его филиалов в 2024 году. Центр вел деятельность в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". С начала этого года нацпроект переформатирован в федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство" и включен в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, филиалы центра "Мой бизнес" открыты в 39 муниципалитетах Нижегородской области.
"Сегодня центр "Мой бизнес" - важный помощник для развития бизнеса, который заслужил доверие предпринимателей, как организация, где помогут не только подобрать, но и получить необходимые меры господдержки на любой стадии развития проекта бизнеса: от идеи до упаковки франшизы и выхода на экспорт. Кроме того, центр "Мой бизнес" стал площадкой, на которой мы проводим мероприятия нацпроектов, образовательные тренинги и семинары, в ходе которых можно получить полезные знания, навыки и умения, а также найти единомышленников и партнеров. Всю эту деятельность мы продолжим теперь по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика"", - рассказал Максим Черкасов.
Он дополнил, что рост интереса нижегородских предпринимателей к консультациям центра "Мой бизнес" можно подтвердить динамикой обращений.
"За первый год работы центра «Мой бизнес» предприниматели Нижегородской области получили около 10,5 тысячи консультаций, а в прошлом году эта цифра увеличилась более чем в пять раз. Всего с 2019 года эксперты центра оказали около 200 тысяч консультаций. Основное количество обращений в центр "Мой бизнес" касалось заключения социального контракта и составления бизнес-плана, льготного кредитования, в том числе займов для самозанятых, регистрации бизнеса, выбора системы налогообложения и кодов ОКВЭД, действующих обучающих программ и тренингов для предпринимателей", - отметил Максим Черкасов.
Для специалистов центров «Мой бизнес» на постоянной основе проводится обучение, поэтому они всегда обладают актуальными знаниями для предоставления качественной поддержки бизнесу. Консультации в центрах можно получить при личном визите, по телефону горячей линии, через обращение на портале мойбизнес52.рф.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).
По данным Минэкономразвития России, нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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