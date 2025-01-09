Злоумышленник расплатился найденной картой 50 раз в магазинах Нижнего Новгорода Происшествия

Злоумышленник расплатился найденной картой 50 раз в магазинах Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде мужчина расплатился найденной банковской картой 50 раз, совершив транзакции на общую сумму 19 тысяч рублей. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 21-летняя женщина, которая заявила, что потеряла карту. Через восемь часов после исчезновения средства были списаны с ее счета в нескольких магазинах Приокского района.



В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание за кражу с банковского счета. Правоохранительные органы продолжают проводить необходимые следственные действия.