Злоумышленник расплатился найденной картой 50 раз в магазинах Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде мужчина расплатился найденной банковской картой 50 раз, совершив транзакции на общую сумму 19 тысяч рублей. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В полицию обратилась 21-летняя женщина, которая заявила, что потеряла карту. Через восемь часов после исчезновения средства были списаны с ее счета в нескольких магазинах Приокского района.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание за кражу с банковского счета. Правоохранительные органы продолжают проводить необходимые следственные действия.
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