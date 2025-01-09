Прощание с экс-директором нижегородского ЦОДа Игорем Чапраком пройдет 21 января Общество

Прощание с заслуженным учителем РФ Игорем Чапраком пройдет в Нижнем Новгороде 21 января.

Напомним, что кандидат педагогических наук, экс-директор Центра одаренных детей в приволжской столице Игорь Чапрак ушёл из жизни 19 января.

Как пишут в соцсетях ученики экс-директора нижегородского ЦОД, попрощаться с выдающимся учителем можно будет с 11:00 до 13:00 в ритуальном зале больницы №12.

Также бывшие ученики выразили соболезнования родным и близким Игоря Чапрака:

"Искренние соболезнования родным и близким! Игорь Аркадьевич - человек с большим сердцем, всегда находил подходящие слова для каждого ученика. Навсегда останется в нашей памяти".

"Помним, уважаем за многое, но главное - за невероятную любовь к детям. Скорбим. Соболезнования всем родным и близким".

"Человек, определивший мою жизнь! Спасибо, Учитель!".

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье, близким и коллегам Игоря Чапрака.