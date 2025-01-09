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Общество

Андрей Чечерин проверил ход строительства двух школ в Павловском округе

18 января 2025 10:17  [38] Общество

Фото: Любовь Нефедова

16 января заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин посетил с рабочим визитом Павловский муниципальный округ. Вместе с заместителем министра образования и науки региона Любовью Широковой и главой местного самоуправления Павловского округа Алексеем Кирилловым он проверил ход строительства двух общеобразовательных школ - в Ворсме и Павлове.

Как сообщил Андрей Чечерин, в настоящее время на месте старого здания средней школы №2 в Ворсме возводят новую современную школу на 600 мест. Дети временно учатся в другой образовательной организации.

В свою очередь, в Павлове создается строится новое образовательное учреждение – средняя школа №17. Здесь также смогут обучаться 600 человек. Ввод объекта позволит полностью закрыть вопрос со второй сменой в школах города.

"Обе строящиеся школы – очень важные и нужные объекты для жителей округа. На сегодняшний день строительно-техническая готовность школы в Ворсме составляет 25%, школы в Павлове – 55%. Наша задача – предпринять все необходимые усилия для того, чтобы школы были достроены в этом году", – сказал Андрей Чечерин.

По словам заместителя губернатора, в ходе встречи состоялся конструктивный разговор с представителями подрядной организации, которая строит обе школы.

"Наш губернатор Глеб Никитин поручил очень четко и жестко следить за сроками сдачи всех социально значимых объектов. Обратили внимание подрядчика на неукоснительное выполнение возложенных на него обязательств. Дали задание увеличить количество рабочих на объектах как минимум в 2-2,5 раза. Глава местной администрации и министерство образования и науки будут держать этот вопрос на контроле", – подчеркнул Андрей Чечерин.

Он напомнил: если подрядчик отстает от графика производственных работ, ему будут выставлены финансовые претензии. Крайняя мера – расторжение контракта и включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Это исключит возможность участия организации в других конкурсных процедурах.

"Надеюсь, подрядчик, наконец, понял, что принципиально важно выполнить все договорные обязательства в срок", – резюмировал заместитель губернатора.

Как отметили в областном министерстве образования и науки, сегодня в Павловском округе действуют 20 муниципальных общеобразовательных учреждений и еще две школы, подведомственные министерству. В общей сложности в них обучаются более 10 тысяч детей.

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Теги:
Образование Школы
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