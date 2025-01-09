Теплую стоянку для пожарного автомобиля построили в селе Нестиары Воскресенского округа по проекту «Вам решать!» Общество

Теплую стоянку для пожарного автомобиля построили в селе Нестиары Воскресенского округа по проекту «Вам решать!» Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В селе Нестиары Воскресенского муниципального округа состоялось торжественное открытие новой теплой стоянки для автомобиля муниципальной пожарной части. Строительство объекта реализовано по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!".

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, глава МСУ Воскресенского муниципального округа Александр Запевалов.

"Я очень рад, что строительство данного объекта реализовано благодаря губернаторской инициативе "Вам решать!". Этот проект нацелен на решение реальных проблем, с которыми сталкиваются жители конкретных населённых пунктов, а у жителей есть возможность предлагать и отстаивать свои инициативы, и затем контролировать их исполнение. Всегда приятно видеть такие современные объекты, которые призваны обеспечивать безопасность большого числа людей. Не сомневаюсь, что введение объекта в эксплуатацию внесет весомый вклад в обеспечение пожарной безопасности населения", - отметил Петр Банников.

Территория обслуживания пожарной части – 14 населённых пунктов. Общая стоимость строительства новой теплой стоянки - 4,4 млн рублей, из которых областные средства составили 3 млн рублей. Кроме того, местный бюджет оплатил дополнительные расходы на подведение коммуникаций в размере 900 тысяч рублей.

"Проект осуществился благодаря программе "Вам решать!". Все заявленные нами инициативы проходят конкурсный отбор в очередной раз. Это показатель вовлечённости жителей округа - в народном голосовании участвовал практически каждый. Нестиарцы проявили особую сознательность. Прежде реализации всех прочих желаемых проектов они выбрали постройку пожарного депо. За годы существования программы это первая теплая пожарная стоянка, построенная с нуля благодаря инициативе жителей", - рассказал Александр Запевалов.

Теплая стоянка стала новым гаражом для пожарного автомобиля ЗИЛ-131, который передали муниципальной пожарной части села Нестиары из федеральной пожарной части городского округа Семенов.

Александр Запевалов добавил, что летом в селе Владимирское планируется переместить пожарную часть в обновлённое оборудованное газифицированное помещение. Опыт нестиарцев перенимают жители и других поселений - есть планы на 2026-й год по строительству здания для муниципальной пожарной команды в селе Глухово, в настоящее время готовится проектная документация.