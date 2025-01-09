Огромная пробка образовалась утром на Ванеева из-за неработающего светофора

Огромная пробка образовалась на улице Ванеева из-за неработающего светофора в районе площади Советской утром 20 января.
Как рассказали корреспонденту НИА "Нижний Новгород" очевидцы, заторы начинались задолго до улицы Ванеева. Так, с 7 утра уже "стояли" улицы Шишкова, Богородского, Васюнина, а также участок улицы Бекетова. Общая протяженность пробки составила минимум 2,5 км.
Многие водители пытались объехать неожиданный затор по дворам и прилегающим проездам. Ситуацию также усложняло ДТП, которое произошло около 7 утра на площади Советской. После того, как к месту затора подъехали сотрудники Госавтоинспекции, ситуация на дороге сразу же стала улучшаться.
Ранее сообщалось, что огромная пробка образовалась из-за ДТП около "Дубков" в Нижнем Новгороде.
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