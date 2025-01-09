Молодые нижегородцы могут стать участниками федеральной программы наставничества Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

«Женское движение Единой России» совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области и регионального правительства запускает второй сезон программы по продвижению наставничества и реализации социальных проектов «Мои наставники».

Цель программы - развитие потенциала и социально-значимых идей студентов нижегородских вузов и ссузов за счет совместной работы с опытным наставником.

«Проект «Мои наставники» - это действительно важная инициатива, которая помогает молодым людям становиться активными участниками общественной жизни. Возможность получить поддержку в реализации своей инициативы от опытных наставников и экспертов, а также участвовать в различных образовательных мероприятиях открывает перед ними новые горизонты для личностного роста и профессионального развития», - отметила сенатор РФ, региональный координатор «Женского движения Единой России» в Нижегородской области Ольга Щетинина.

По ее словам, в 2024 году Нижегородская область была одним из 19 пилотных регионов по реализации проекта «Моя наставница» и по итогам признана лучшей.

«В этом году проект «Моя наставница» был масштабирован: наставниками могут быть не только женщины, но и мужчины, а сам проект теперь охватывает все регионы Российской Федерации», - рассказала Ольга Щетинина.

Кроме индивидуальной работы с наставником, участники проекта пройдут программу по развитию профессиональных компетенций, навыков проектного мышления, публичных выступлений, личного бренда. А также получат помощь и поддержку в реализации социального проекта, карьерное и профессиональное сопровождение и диплом от Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

«Нижегородская область всегда находится на передовых позициях по реализации инновационных образовательных и карьерных программ для молодежи. Наш проект по наставничеству в прошлом году был отмечен и получил поддержку на федеральном уровне и теперь транслируется на всю страну. В рамках проекта «Мои наставники» у молодых людей появляется уникальная возможность получить индивидуальное сопровождение от профессионалов самого высокого уровня. Это не просто шанс для студентов и молодых специалистов развивать компетенции, продвигаясь в карьере, но возможность реализовать свои идеи, вывести их на новый уровень. Кроме того, проект направлен на решение различных социальных задач и проблем, над которыми молодые участники смогут работать при поддержке своих наставников. Такое взаимодействие формирует у молодежи нравственные ориентиры и социальную ответственность», - отметила депутат городской Думы города Нижнего Новгорода, руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяна Дружинина.

В команду наставников проекта «Мои наставники» вошли сенаторы, депутаты Госдумы, руководители органов власти Нижегородской области, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области и городской Думы Нижнего Новгорода, ректоры вузов, руководители ведущих организаций Нижегородской области и общественные деятели.

«Участие в программе «Мои наставники» - прекрасный шанс для нижегородских студентов получить наставничество признанных мастеров своего дела. Тех, кто нашел себя и реализовался в своей сфере, кто для многих является примером. Одна из задач проекта – создание сильного мотивационного сообщества, где участники смогут в дальнейшем сами стать примером для других, быть лидерами мнений», - поделилась депутат городской Думы города Нижнего Новгорода, генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.

Стать участниками программы могут нижегородцы в возрасте от 18 до 35 лет, регистрация доступна по ссылке: clck.ru/3Fk6Sj до 25 января 2025 года. При возникновении вопросов можно обратиться в личные сообщения группы КУПНО в социальной сети «Вконтакте»: vk.com/kupnokreml.

Напомним, вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, поддержка ее научной, творческой и предпринимательской активности, в том числе за счет развития системы «социальных лифтов», реализация программы поддержки молодежных инициатив являются ключевыми задачами в направлении «Гражданская солидарность и молодежная политика» народной программы «Единой России».