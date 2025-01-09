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Общество

Порывистый ветер до 17 м/с ожидается в Нижегородской области 20 января

20 января 2025 12:01  [38] Общество
Порывистый ветер до 17 м/с ожидается в Нижегородской области 20 января

Порывистый ветер до 17 м/с ожидается в Нижегородской области 20 января

Фото: Кира Мишина

"Нижновэнерго" готовится к работе в условиях сильной непогоды, которая ожидается 20 января в Нижегородской области. По прогнозам Гидрометцентра, порывы ветра могут достигать 17 м/с, что может повлиять на стабильность электроснабжения региона. Энергетики филиала компании ведут усиленный контроль за ситуацией.

К возможным последствиям стихии готовы 286 бригад "Нижновэнерго", в составе которых 924 специалиста и 413 единиц специальной техники. Оперативное реагирование на любые сбои в электроснабжении будет обеспечиваться на всех уровнях.

Особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов и инфраструктуры. Для этого подготовлены 222 резервных источника питания общей мощностью около 6,4 МВт, которые могут быть задействованы при необходимости.

В филиале функционирует оперативный штаб, налажен информационный обмен с подразделениями МЧС России и местными властями, а также ведется круглосуточный мониторинг метеоусловий. Специалисты следят за состоянием энергообъектов, а на месте организовано дежурство операторов Временного информационного центра.

Энергетики напоминают жителям области о необходимости осторожности в условиях непогоды. В случае обнаружения оборванных проводов линий электропередачи следует немедленно сообщить о происшествии в энергокомпанию или в МЧС, избегая подхода к опасной зоне.

Ранее сообщалось, что на неделе с 20 по 26 января в Нижнем Новгороде ожидаются 15-градусные морозы.

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Теги:
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