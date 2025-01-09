​​​​​​​Подснежники в Нижнем Новгороде пока не расцвели Общество

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Подснежники пока не начали распускаться в ботаническом саду ННГУ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ННГУ имени Лобачевского.

Отметим, что в московском ботаническом саду "Аптекарский огород" уже распустились первые подснежники. Они были замечены 19 января, сообщили в Ботсаду МГУ под открытым небом. Также там уточнили, что вот уже несколько лет подряд первые подснежники расцветают именно в "Аптекарском огороде", что объясняется особым микроклиматом Ботсада.

Корреспондент НИА "Нижний Новгород" поинтересовался, как обстоят дела с подснежникам в ботаническом саду ННГУ. Вот что ответили в пресс-службе вуза: "В дендрарии Ботсада ННГУ всегда много снега, земля нигде не проступила, поэтому никаких первоцветов нет".

Ранее сообщалось, что в январе в нижегородских лесах появились грибы.