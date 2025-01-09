Нижегородская канатная дорога приостановила работу из-за ветра 20 января Общество

Фото: Александр Воложанин

Канатная дорога Нижний Новгород — Бор временно прекратила работу. Это связано с ухудшением погодных условий, сообщил автоответчик воздушной переправы.

Узнать актуальную информацию о работе канатки можно по номеру (8 831) 411-10-09.

Ранее сообщалось, что 20 января в регионе ожидается ветер с порывами до 17 м/с. В связи с этим энергетики перешли на усиленный режим работы.

Напомним, что в 2025 году должно начаться строительство канатной дороги через Оку. Переправа соединит проспект Гагарина и Заречный бульвар.