Нижегородские родители смогут видеть, когда их дети приходят и уходят из школы Общество

В Нижнем Новгороде родители смогут отслеживать посещение школьниками учебного заведения. Мэр Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале 20 января.



Новый сервис "Школы" стал доступен в мобильном приложении "Мой Нижний Новгород". Родители теперь могут в реальном времени отслеживать время прихода и ухода их детей из школы. Для доступа к информации нужно пройти авторизацию через "Госуслуги".



Ранее было объявлено, что в 2025 году нижегородцы смогут записывать детей в детские сады всего за три дня.