Нижегородские родители смогут видеть, когда их дети приходят и уходят из школы

В Нижнем Новгороде родители смогут отслеживать посещение школьниками учебного заведения. Мэр Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале 20 января.
Новый сервис "Школы" стал доступен в мобильном приложении "Мой Нижний Новгород". Родители теперь могут в реальном времени отслеживать время прихода и ухода их детей из школы. Для доступа к информации нужно пройти авторизацию через "Госуслуги".
Ранее было объявлено, что в 2025 году нижегородцы смогут записывать детей в детские сады всего за три дня.
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