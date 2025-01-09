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Общество

Нижегородские родители смогут видеть, когда их дети приходят и уходят из школы

20 января 2025 14:54  [1] Общество

В Нижнем Новгороде родители смогут отслеживать посещение школьниками учебного заведения. Мэр Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале 20 января.

Новый сервис "Школы" стал доступен в мобильном приложении "Мой Нижний Новгород". Родители теперь могут в реальном времени отслеживать время прихода и ухода их детей из школы. Для доступа к информации нужно пройти авторизацию через "Госуслуги".

Ранее было объявлено, что в 2025 году нижегородцы смогут записывать детей в детские сады всего за три дня.

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Теги:
Образование Школы Юрий Шалабаев
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