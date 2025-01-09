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Общество

Школу на 1500 мест возведут в нижегородском ЖК "Торпедо"

20 января 2025 15:25  [121] Общество

Строительство школы на 1500 мест планируется в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как рассказали представители нижегородского минобрнауки в соцсети, объект включен в госпрограмму "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области".

Кроме того, в ближайшие годы в деревне Крутой Кстовского района. планируется построить школу с бассейном и ФОК. Как рассказал в соцсети глава МСУ Иван Уланов, вопрос строительства физкультурного комплекса находится в процессе обсуждения с рядом инвесторов.

Ранее региональный минобр назвал сроки строительства школы и детсада в деревне Крутая.

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Теги:
Строительство ФОК Школы
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