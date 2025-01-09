Школу на 1500 мест возведут в нижегородском ЖК "Торпедо" Общество

Строительство школы на 1500 мест планируется в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как рассказали представители нижегородского минобрнауки в соцсети, объект включен в госпрограмму "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области".

Кроме того, в ближайшие годы в деревне Крутой Кстовского района. планируется построить школу с бассейном и ФОК. Как рассказал в соцсети глава МСУ Иван Уланов, вопрос строительства физкультурного комплекса находится в процессе обсуждения с рядом инвесторов.

Ранее региональный минобр назвал сроки строительства школы и детсада в деревне Крутая.