Школу на 1500 мест возведут в нижегородском ЖК "Торпедо"

Строительство школы на 1500 мест планируется в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Как рассказали представители нижегородского минобрнауки в соцсети, объект включен в госпрограмму "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области".
Кроме того, в ближайшие годы в деревне Крутой Кстовского района. планируется построить школу с бассейном и ФОК. Как рассказал в соцсети глава МСУ Иван Уланов, вопрос строительства физкультурного комплекса находится в процессе обсуждения с рядом инвесторов.
Ранее региональный минобр назвал сроки строительства школы и детсада в деревне Крутая.
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