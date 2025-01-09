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Спорт

Нижегородцы смогут получить 18 000 рублей налогового вычета за сдачу ГТО

20 января 2025 19:00  [111] Спорт

Жители Нижегородской области смогут рассчитывать на получение налогового вычета за сдачу норм ГТО. Как сообщили в УФНС по региону, на вычет смогут рассчитывать нижегородцы, выполнившие тесты ГТО и получившие соответствующий знак отличия.

Кроме того, данная мера затронет и вновь сдавших нормативы и подтвердивших полученный ранее знак.

Размер вычета составляет 18 тысяч рублей. Эта сумма от зарплаты не будет подлежать налогообложению НДФЛ.

Получить вычет в 2025 году возможно у налогового агента, а также заявить право на данную меру самостоятельно, с представлением в следующем году декларации по форме 3‑НДФЛ за этот год.

Ранее сообщалось, что проект закона о дополнительном отпуске за сдачу ГТО направили в кабмин.

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Теги:
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