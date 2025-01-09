Нижегородцы смогут получить 18 000 рублей налогового вычета за сдачу ГТО

Жители Нижегородской области смогут рассчитывать на получение налогового вычета за сдачу норм ГТО. Как сообщили в УФНС по региону, на вычет смогут рассчитывать нижегородцы, выполнившие тесты ГТО и получившие соответствующий знак отличия.
Кроме того, данная мера затронет и вновь сдавших нормативы и подтвердивших полученный ранее знак.
Размер вычета составляет 18 тысяч рублей. Эта сумма от зарплаты не будет подлежать налогообложению НДФЛ.
Получить вычет в 2025 году возможно у налогового агента, а также заявить право на данную меру самостоятельно, с представлением в следующем году декларации по форме 3‑НДФЛ за этот год.
Ранее сообщалось, что проект закона о дополнительном отпуске за сдачу ГТО направили в кабмин.
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