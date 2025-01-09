Жители Сокольского простились с погибшим на СВО Станиславом Волковым

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20 января на Сокольском сельском кладбище прошла церемония прощания с Станиславом Волковым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил в своих соцсетях глава МСУ Александр Созонов.
Подробности гибели бойца не раскрываются. Отмечается лишь, что в церемонии прощания поучаствовали представители администрации округа и военного комиссариата, а также родственники, друзья и одноклассники погибшего.
"Выражаю всем родным и близким воина глубочайшее соболезнование. Светлая память тебе, герой, – написал Александр Созонов.
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