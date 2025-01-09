Объем поступлений в бюджет города по договорам на размещение НТО вырос на 13,5% Экономика

20 января 2025 года в думе Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству под председательством Сергея Пляскина депутаты обсудили итоги 2024 года и перспективы развития нестационарной торговли на территории города. В мероприятии приняли участие спикер гордумы Евгений Чинцов и его заместители Евгений Костин, Владимир Тарасов, Николай Сатаев, Денис Миронов.

Как рассказала директор департамента развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Наталия Федичева, к концу 2024 года в городскую схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) включено 2288 мест. По состоянию на 31 декабря 2024 года, заключено 1449 договоров на размещение НТО. Фактические поступления денежных средств от заключенных договоров составил 111,19 млн руб.

Кроме того, Наталия Федичева отметила, что в текущем году приведение внешнего вида НТО в соответствие с каталогом форэскизов и претензионное взаимодействие с предпринимателями, допустившими просрочку по платежам, продолжится.

"Видно, что работа с предпринимателями в городе ведется на всех уровнях. Регулярно проводятся мероприятия, стимулирующие занятие бизнесом, оказываются различные меры поддержки. Количество НТО растет, как и объем поступлений от их размещения – по итогам 2024 года бюджет города получил на 13,5% больше средств, чем в 2023 году. Экономическая составляющая, безусловно, очень важна, однако, при этом всегда нужно помнить о целесообразности размещения НТО с учетом реальной потребности населения и о сохранении эстетической привлекательности городской среды", – резюмировал Сергей Пляскин.

Также на заседании депутаты ознакомились с результатами деятельности АНО "Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода". Как сообщила заместитель директора организации Екатерина Гурьяшова, за 2024 года было отработано 4000 обращений, поступивших от представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых, а также физических лиц, планирующих начать собственный бизнес. Специалисты центра провели 2836 консультаций по мерам поддержки, 567 – по юридическим вопросам, 456 – по социальным контрактам и т.д. Кроме того, проведено более 60 различных мероприятий, среди которых – форум "Безопасность бизнеса", бизнес-симулятор для студенческих команд "От идеи до бизнеса", ярмарки "Городские сезоны", форум "Бизнес интуиция" и пр.

Фото: Кира Мишина