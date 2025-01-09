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Спорт

Модульная лыжная база открылась в Уренском муниципальном округе

20 января 2025 17:20  [82] Спорт
Модульная лыжная база открылась в Уренском муниципальном округе

Модульная лыжная база открылась в Уренском муниципальном округе

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

 18 января в Уренском муниципальном округе Нижегородской области состоялось торжественное открытие модульной лыжной базы. Это один из 10 объектов, создаваемых в регионе в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области".

Как сообщили в министерстве спорта, в 2024 году по программе было выделено финансирование из областного бюджета в размере 95,6 млн рублей на поставку и установку комплектов модульных лыжных баз в муниципалитетах. Каждый комплект включает в себя здание модульной лыжной базы, снегоход и укладчик лыжни. Министерство спорта разработало порядок отбора муниципальных и городских округов для их распределения. По итогам отбора в 2024 году были определены 10 муниципальных образований: Ветлужский, Сеченовский, Спасский, Сосновский, Ковернинский, Уренский, Краснобаковский муниципальные округа, а также города Нижний Новгород и Дзержинск.

Объекты в Ветлужском и Сеченовском округах, Дзержинске и Урене уже открыты. Оставшиеся шесть баз планируется открыть до конца зимнего спортивного сезона.

Как отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, проект направлен на улучшение условий для занятий зимними видами спорта и активного отдыха в муниципалитетах.

"Программа стартовала в 2024 году, в этом году мы ее продолжим. Конкурс по отбору муниципальных образований для распределения комплектов на 2025 год уже стартовал. Установка модульных лыжных баз на территории региона создает для жителей Нижегородской области новые возможности для занятий физкультурой и спортом, улучшения их физической формы, независимо от того, насколько далеко они живут от областного центра. Этот проект также является важным шагом в популяризации зимних видов спорта среди детей и взрослых на территории всего региона", - сказал Дмитрий Кабайло.

Модульная лыжная база в Урене представляет собой одноэтажное здание площадью 124,4 кв. м, включающее в себя мужские и женские раздевалки, санузлы, душевые, тренерскую, комнаты для обработки и хранения лыж, теплую стоянку для снегохода.

"Сегодня добавился ещё один новый спортивный объект в копилку муниципального округа! Новая лыжная база открывает новые возможности для проведения соревнований и занятий спортом, как любительским, так и профессиональным. И это только начало большого пути. С наступлением лета парк "Борок" будет полностью благоустроен в рамках федерального проекта "Малые города и исторические поселения" и в дальнейшем станет центром притяжения не только для жителей, но и для гостей нашего округа", - отметил глава МСУ Уренского муниципального округа Сергей Бабинцев.

По случаю открытия лыжной базы в Урене в этот день организовали муниципальные лыжные соревнования, в которых приняло участие около 130 детей и взрослых.

В министерстве спорта Нижегородской области сообщили, что муниципалитеты, заинтересованные в появлении подобных объектов на своих территориях, могут принять участие в новом отборе в 2025 году. Порядок отбора для распределения модульных лыжных баз и условия участия в конкурсе размещены на сайте министерства https://sport.nobl.ru/activity/55389/.  

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Теги:
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