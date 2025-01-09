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Общество

Более 750 нижегородцев получили помощь в «Поездах здоровья» в 2025 году

20 января 2025 21:00  [62] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 750 нижегородцев получили помощь в "Поездах здоровья" за первую неделю работы мобильных комплексов в этом году. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Медики областной клинической больницы имени Н.А. Семашко успели побывать в 18 населенных пунктах региона. Специалисты работали в составе пяти бригад. За пять дней они провели более 1,2 тысячи врачебных консультаций и почти 2,5 тысячи исследований.

К настоящему моменту жителям области выполнили уже около 1,5 тысячи лабораторных, более 280 флюорографических, 240 электрокардиографических и 55 ультразвуковых исследований. Кроме того, 245 женщин прошли маммографию.

В ходе работы медики впервые выявили у пациентов около 140 случаев заболеваний. Порядка 500 человек направлены на дополнительные обследования, 9 человек – на госпитализацию. Медики с удовлетворением отметили, что в первую рабочую неделю нового года у пациентов «Поездов здоровья» не было выявлено ни одного случая онкологии.

 В областном Минздраве отметили, что на неделе с 20 по 24 января мобильно-диагностические комплексы работают в Лукояновском, Пильнинском, Шарангском и Шахунском округах, а также в г.о.г. Кулебаки.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа "Поездов здоровья" повышает доступность медицинской помощи, в первую очередь, для жителей сельских территорий. Это способствует реализации целей и задач нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" стартовал в России с 2025 года. Он является продолжением национального проекта "Здравоохранение" и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена здравоохранения до медицинской реабилитации. 

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поезда здоровья
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