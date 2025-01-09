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Экономика

Почти 2200 кредитов на 16,5 млрд рублей выдано в Нижегородской области по программе ИТ-ипотеки

20 января 2025 18:33  [95] Экономика
Почти 2200 кредитов на 16,5 млрд рублей выдано в Нижегородской области по программе ИТ-ипотеки

Почти 2200 кредитов на 16,5 млрд рублей выдано в Нижегородской области по программе ИТ-ипотеки

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 2,2 тысячи кредитов выдано в Нижегородской области для получения ИТ-ипотеки с момента старта программы в 2022 году. Общая сумма кредитования превышает 16,5 млрд рублей.

"Наш регион стабильно находится в топ-10 субъектов России, где ИТ-ипотека наиболее востребована. Это важный показатель того, что нам удается сохранять квалифицированных айтишников в нижегородских компаниях, в том числе благодаря этой мере поддержки", – отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Льготная ипотека выдается только сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний, получающих налоговые льготы.

Как сообщалось ранее, федеральная ИТ-ипотека продлена до 2030 года, для ее получения установлены требования к среднему уровню дохода ИТ-специалиста. В городах-миллионниках минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ должен составлять от 150 тысяч рублей, в остальных городах и населенных пунктах – от 90 тысяч рублей в месяц. Оформить ИТ-ипотеку можно на покупку как строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также на индивидуальное жилищное строительство за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

"Программа охватывает специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно, работающих на протяжении срока действия ипотечного договора в аккредитованных ИТ-компаниях, которые получают налоговые льготы. Все, кого интересует эта мера поддержки, могут обратиться в "Горький Тех" за подробной консультацией по вопросам, связанным с ИТ-ипотекой", – сказал директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев.

Льготные кредиты по программе выдают свыше 50 кредитных организаций, с полным перечнем можно ознакомиться на информационных ресурсах оператора программы – "ДОМ.РФ": https://дом.рф/mortgage/it-mortgage/.

Напомним, что льготная ипотечная программа для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний действует в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Введение мер поддержки ИТ-специалистов отвечает задачам нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который действует в России с 1 января 2025 года. Он является правопреемником нацпроекта "Цифровая экономика". Нацпроект позволит внедрить отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и улучшить услуги связи.

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Теги:
IT-специалисты Ипотека Нацпроект
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