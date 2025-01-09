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Политика

Глеб Никитин вошел в топ-5 медиарейтинга губернаторов ПФО

20 января 2025 18:47  [113] Политика
Глеб Никитин вошел в топ-5 медиарейтинга губернаторов ПФО

Глеб Никитин вошел в топ-5 медиарейтинга губернаторов ПФО

Фото: Александр Воложанин

Глеб Никитин занял место в пятёрке самых медиаактивных губернаторов ПФО по итогам 2024 года.

Как сообщает медиарейтинг компании "Медиалогия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал одним из пяти лидеров по количеству упоминаний среди глав регионов Приволжья в 2024 году.

Количество публикаций, в которых фигурировало имя губернатора, составило 102 567, а его медиапоказатель достиг 610 561,9 балла.

В первую пятёрку также вошли: Радий Хабиров (Республика Башкортостан), Рустам Минниханов (Республика Татарстан), Вячеслав Федорищев (Самарская область) и Денис Паслер (Оренбургская область).

Ранее Глеб Никитин также был включён в топ-10 рейтинга губернаторов по упоминаниям в Telegram в 2024 году.

Основные темы, ставшие популярными в tg-пространстве в контексте деятельности Глеба Никитина, включают: «Прямую линию» с жителями, рабочую встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, открытие в ГУМе на Красной площади нового салона "Хохлома" на месте бутика Chanel, а также презентацию проекта фасада Ледовой арены, которая планируется в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Глеб Никитин Рейтинг
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