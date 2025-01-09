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Подвал МКД осушили в Нижнем Новгороде после жалоб Путину

20 января 2025 19:03  [101]

Фото: скриншот видео ОНФ

Подвал многоквартирного дома в Нижнем Новгороде осушили после жалоб жильцов президенту Владимиру Путину, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Инцидент касается 5-этажного дома на улице Архангельская в Канавинском районе, построенного в 1969 году. В течение последних 10 лет подвальные помещения дома подвергались затоплению из-за грунтовых вод, а неисправность инженерных систем только усугубила ситуацию. В результате, сырость и насекомые проникли в квартиры, что вызвало обеспокоенность среди жильцов, особенно в отношении здоровья детей и взрослых. Однако, как утверждают местные жители, управляющая компания не принимала своевременных мер по устранению проблемы.

После того как жильцы обратились к Владимиру Путину во время прямой линии в прошлом году, домоуправляющая компания наконец приступила к работе по осушению подвала. В результате проведенных мероприятий пол подвала был покрыт слоем песка толщиной 30 см, а также проведена дезинсекция с использованием парогенератора для уничтожения насекомых. В дополнение к этим мерам, в подвале были открыты продухи и восстановлено освещение.

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Теги:
Владимир Путин ЖКХ ОНФ
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