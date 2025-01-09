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Происшествия

Фасад дома на Семашко обрушился на автомобили в Нижнем Новгороде

20 января 2025 19:09  [84] Происшествия

Фото: паблик программы "Кстати" в VK

Часть фасада жилого дома №2 по улице Семашко в Нижнем Новгороде обрушилась на припаркованные авто 20 января, сообщается в группе программы "Кстати" (16+).

Очевидцы сообщили, что упали не только штукатурка, но и куски бетона и кирпичей с большой высоты. Ремонт здания был завершен совсем недавно, и работы по капитальному ремонту были официально приняты 20 декабря 2024 года.



Как рассказали в региональном Фонде капремонта многоквартирных домов, обрушение затронуло участок карнизной части фасада протяженностью 3 метра, включая несущий каркас. На данный момент здание огорожено сигнальной лентой, специалисты планируют провести обследование карниза.

Предположительной причиной происшествия является неудовлетворительное состояние каркасной части, вызванное многолетним замачиванием конструкции из-за проблем с крышей, которые не были устранены до начала камремонта. В Фонде уточнили, что обновление каркаса не было предусмотрено проектной документацией.

В ближайшие дни планируется комплексное обследование с участием проектировщиков и специалистов по строительному контролю, после чего будет установлен окончательный источник проблемы и разработан план восстановления конструкции. Также будет решен вопрос по компенсации ущерба, причиненного происшествием.

Похожий инцидент произошел на Верхневолжской набережной. Там частично обрушился фасад "Дома железнодорожника". Проводится проверка СК.

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Теги:
ЖКХ Фасады ЧП
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