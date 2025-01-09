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Происшествия

Аэрозольный баллончик взорвался в подъезде дома в Дзержинске

20 января 2025 19:24  [45] Происшествия
Аэрозольный баллончик взорвался в подъезде дома в Дзержинске

Аэрозольный баллончик взорвался в подъезде дома в Дзержинске

Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

Взорвавшийся аэрозольный баллончик стал причиной разрушения мусороприемника в многоквартирном доме на проспекте Ленина в Дзержинске, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации местных жителей, возгорание произошло в мусоропроводе, где часто собирался неблагополучный сосед и распивал спиртное в компании товарищей.

На место происшествия прибыли пожарные МЧС, которые оперативно эвакуировали 13 человек, в том числе двоих детей, из подъезда здания.

Сам 46-летний мужчина, ставший причиной происшествия, был госпитализирован с ожогами. Причиной инцидента стала его неосторожность при обращении с огнём. В настоящее время дознаватели МЧС России проводят расследование всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что 17 января в Богородске произошел взрыв в жилом двухэтажном доме. СК возбудил уголовное дело, ход расследования которого на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина.

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Теги:
Взрыв МЧС ЧП
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