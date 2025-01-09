Аэрозольный баллончик взорвался в подъезде дома в Дзержинске Происшествия

Аэрозольный баллончик взорвался в подъезде дома в Дзержинске Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

Взорвавшийся аэрозольный баллончик стал причиной разрушения мусороприемника в многоквартирном доме на проспекте Ленина в Дзержинске, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации местных жителей, возгорание произошло в мусоропроводе, где часто собирался неблагополучный сосед и распивал спиртное в компании товарищей.



На место происшествия прибыли пожарные МЧС, которые оперативно эвакуировали 13 человек, в том числе двоих детей, из подъезда здания.



Сам 46-летний мужчина, ставший причиной происшествия, был госпитализирован с ожогами. Причиной инцидента стала его неосторожность при обращении с огнём. В настоящее время дознаватели МЧС России проводят расследование всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что 17 января в Богородске произошел взрыв в жилом двухэтажном доме. СК возбудил уголовное дело, ход расследования которого на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина.