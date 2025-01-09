Средний чек за поездку в такси в Нижнем Новгороде увеличился на 14%

В Нижнем Новгороде наблюдается рост среднего чека на поездки в такси, который в период новогодних праздников 2024-2025 составил 438 рублей, что на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные представили аналитики "Яндекс Такси".
Однако, несмотря на увеличение среднего чека, темпы роста оказались самыми низкими за последние четыре года. В целом по России стоимость поездки составила 427 рублей, что на 8% выше показателя предыдущего года.
По мнению аналитиков компании, данные изменения объясняются несколькими факторами. Прежде всего, в праздничные дни наблюдался баланс между спросом и предложением услуг на платформе, что значительно снижало вероятность включения повышающих коэффициентов. Это также стало возможным благодаря тому, что количество свободных машин соответствовало количеству желающих воспользоваться такси.
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