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Средний чек за поездку в такси в Нижнем Новгороде увеличился на 14%

20 января 2025 20:23  [101] Экономика

В Нижнем Новгороде наблюдается рост среднего чека на поездки в такси, который в период новогодних праздников 2024-2025 составил 438 рублей, что на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные представили аналитики "Яндекс Такси".

Однако, несмотря на увеличение среднего чека, темпы роста оказались самыми низкими за последние четыре года. В целом по России стоимость поездки составила 427 рублей, что на 8% выше показателя предыдущего года.

По мнению аналитиков компании, данные изменения объясняются несколькими факторами. Прежде всего, в праздничные дни наблюдался баланс между спросом и предложением услуг на платформе, что значительно снижало вероятность включения повышающих коэффициентов. Это также стало возможным благодаря тому, что количество свободных машин соответствовало количеству желающих воспользоваться такси.

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Теги:
Такси Цены
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