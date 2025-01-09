Магнитная буря в 5 баллов идет на Нижний Новгород Общество

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Магнитная буря силой 5 баллов ожидается в Нижнем Новгороде 31 января, сообщает портал my-calend.ru.

Согласно информации, такие геомагнитные колебания могут оказать влияние на людей, чувствительных к изменениям магнитного поля Земли. В этот день возможно возникновение сильных головных болей, перепадов настроения, а также общего упадка сил и даже депрессивных состояний.

Эксперты рекомендуют внимательнее следить за своим психоэмоциональным состоянием и избегать стрессовых ситуаций, чтобы минимизировать негативные последствия для здоровья.