Магнитная буря в 5 баллов идет на Нижний Новгород

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Магнитная буря силой 5 баллов ожидается в Нижнем Новгороде 31 января, сообщает портал my-calend.ru.
Согласно информации, такие геомагнитные колебания могут оказать влияние на людей, чувствительных к изменениям магнитного поля Земли. В этот день возможно возникновение сильных головных болей, перепадов настроения, а также общего упадка сил и даже депрессивных состояний.
Эксперты рекомендуют внимательнее следить за своим психоэмоциональным состоянием и избегать стрессовых ситуаций, чтобы минимизировать негативные последствия для здоровья.
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