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Программу празднования Дня студента подготовили в Нижегородской области

21 января 2025 09:49  [102]

25 января в регионе состоится масштабное празднование, к которому присоединятся вузы и профессиональные образовательные организации со всей области. Основными площадками мероприятий (16+) станут культурно-просветительский центр "Академия Маяк" и Молодежный центр "Высота".

В концертном зале "Академии Маяк" пройдет торжественная церемония вручения студенческой премии "Молодец!", которая будет организована во второй раз. Премия, поддерживаемая министерством молодежной политики Нижегородской области, наградит студентов высших и профессиональных учебных заведений в различных номинациях, включая "Патриот", "Волонтёр", "Учёный", "Творец", "Активист" и других. Также будут подведены итоги Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" и Всероссийского конкурса "Большая перемена". Вручат награды победителям 13 номинаций и 4 специальных наград.

Молодежный центр "Высота" в этот день отметит свой четвёртый день рождения. В программе — мероприятия для молодых предпринимателей, представителей общественных организаций и талантливой молодёжи.

Кроме того, в Нижнем Новгороде студенты смогут воспользоваться скидками в более чем 40 точках, предъявив студенческий билет. В Центре современного искусства "Терминал А" будет проходить бесплатная арт-медитация. В программе праздника также участие различных культурных и спортивных учреждений города.

Мероприятия, посвящённые Дню студента, состоятся и в других муниципальных образованиях области. В Выксе, Семёнове и Павлове подготовлены концертные программы, мастер-классы, спортивные игры, а также патриотический молодёжный студенческий слёт в Семёнове и интеллектуальные игры в Выксе.

Полную программу праздника можно найти в официальных группах ВКонтакте "Молодёжь Нижегородской области" и в телеграм-канале.

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Теги:
Молодежь Праздники Студенты
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