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Культура и отдых

Нижегородцам объяснили, когда лучше уходить в отпуск в 2025 году

21 января 2025 11:19  [118] Культура и отдых
Нижегородцам объяснили, когда лучше уходить в отпуск в 2025 году

Нижегородцам объяснили, когда лучше уходить в отпуск в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцам объяснили, когда лучше уходить в отпуск в 2025 году. 

По словам директора по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрия Дударева, для большинства россиян наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2025 году станут июль и октябрь. Он отметил, что в этих месяцах будет больше рабочих дней, что способствует более выгодному расчету отпускных.

Дударев пояснил РИА "Новости", что отпускные рассчитываются на основе среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке. Чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже ставка за день, но выше общая сумма отпускных. Таким образом, отпуск в июле или октябре позволит получить большую выплату.

Ранее сообщалось, что понятие "отпуск" в России конкретизируют и отделят от других видов освобождения от работы.

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Теги:
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