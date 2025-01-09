Нижегородцам объяснили, когда лучше уходить в отпуск в 2025 году Культура и отдых

Нижегородцам объяснили, когда лучше уходить в отпуск в 2025 году Фото: Александр Воложанин

Нижегородцам объяснили, когда лучше уходить в отпуск в 2025 году.

По словам директора по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрия Дударева, для большинства россиян наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2025 году станут июль и октябрь. Он отметил, что в этих месяцах будет больше рабочих дней, что способствует более выгодному расчету отпускных.



Дударев пояснил РИА "Новости", что отпускные рассчитываются на основе среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке. Чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже ставка за день, но выше общая сумма отпускных. Таким образом, отпуск в июле или октябре позволит получить большую выплату.

Ранее сообщалось, что понятие "отпуск" в России конкретизируют и отделят от других видов освобождения от работы.