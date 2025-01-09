Мошенники обманули пенсионера из Дзержинска почти на 2 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Дзержинске 66-летний мужчина стал очередной жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в нижегородском МВД.

Потерпевшему поочередно звонили аферисты, которые представлялись сотрудниками полиции, сервиса Госуслуг, а также специалистами фирмы по замене домовых счетчиков.

Злоумышленникам удалось убедили мужчину перевести все сбережения на "безопасные счета". Потерпевший, таким образом, лишился 500 тысяч рублей сбережений, а также 1,3 млн рублей, полученных после продажи автомобиля.

Возбуждено дело, злоумышленников ищут.

Ранее сообщалось, что мошенники развели нижегородского врача на 2 млн рублей, запугав госизменой.