Мошенники обманули пенсионера из Дзержинска почти на 2 млн рублей

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В Дзержинске 66-летний мужчина стал очередной жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в нижегородском МВД.
Потерпевшему поочередно звонили аферисты, которые представлялись сотрудниками полиции, сервиса Госуслуг, а также специалистами фирмы по замене домовых счетчиков.
Злоумышленникам удалось убедили мужчину перевести все сбережения на "безопасные счета". Потерпевший, таким образом, лишился 500 тысяч рублей сбережений, а также 1,3 млн рублей, полученных после продажи автомобиля.
Возбуждено дело, злоумышленников ищут.
Ранее сообщалось, что мошенники развели нижегородского врача на 2 млн рублей, запугав госизменой.
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