Нападение пьяного пассажира на нижегородского таксиста закончилось проверкой МВД Происшествия

Нападение мужчины на таксиста в Нижнем Новгороде закончилось проверкой полиции, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе регионального МВД.

Накануне в соцсетях появилось видео из салона такси. На кадрах видно, что неадекватный пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала оскорблял водителя, а после применил физическую силу. При этом водитель старался не реагировать на действия клиента.

Сегодня выяснилось, что 47-летний таксист заявил на обидчика в полицию. По имеющейся информации, инцидент произошел во время поездки из Автозаводского района в Канавинский.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, а также ищут человека, который напал на таксиста.