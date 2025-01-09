Нижегородская мэрия готовится переехать в здание бывшего ТЦ "Этажи" Политика

Администрация Нижнего Новгорода планирует переехать из пятого корпуса кремля в здание бывшего ТЦ "Этажи" на улице Белинского. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном правительстве.

По данным облправительства, прорабатываются планы по высвобождению части зданий на территории кремля. Так, в 2025 году в 10-м корпусе на территории кремля может появиться культурно-выставочный центр "Русский музей. Нижний Новгород". Кроме того, не исключается в перспективе и высвобождение здания Арбитражного суда, иных зданий, находящихся в кремле. Однако, подчеркивают в правительстве, о конкретных сроках переездов говорить пока преждевременно.

Кроме того, в нижегородском правительстве напомнили, что из здания "Нижполиграфа" в Дом связи запланирован переезд представителей федеральных органов исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что "Нижегородская областная фармация" приобрела ТЦ "Этажи" на Белинке.