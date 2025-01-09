Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
21 января 2025 13:00  [100] Единый день приемов участников СВО и членов их семей пройдет в Нижегородской области
21 января 2025 13:00  [137] ЗСНО направит обращение Мишустину по защите объектов Сарова
21 января 2025 12:17  [203] Нижегородская мэрия готовится переехать в здание бывшего ТЦ "Этажи"
21 января 2025 08:58  [201] Люлин предсказал Америке турбулентность после возвращения Трампа
20 января 2025 18:47  [353] Глеб Никитин вошел в топ-5 медиарейтинга губернаторов ПФО
20 января 2025 16:26  [307] Артем Кавинов: "Муниципальные депутаты смогут принимать участие в обсуждении федеральных законопроектов"
17 января 2025 19:10  [1015] Эксперт-мониторинг событий с 1 по 17 января 2025 года от АНО "Минин-центр"
17 января 2025 19:05  [495] Евгений Люлин вошел в топ самых медийных законодателей РФ
17 января 2025 15:20  [840] Зарплаты чиновников в Нижнем Новгороде вырастут на 11,7%
17 января 2025 14:03  [524] Депутаты представили практики инициативного бюджетирования на конференции ВАРМСУ
Политика

ЗСНО направит обращение Мишустину по защите объектов Сарова

21 января 2025 13:00  [137] Политика

В нижегородском Заксобрании готовят проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу защищенности ядерно-опасных объектов города Саров. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Согласно информации, документ разрабатывается комитетом по экологии и природопользованию. Речь, в том числе, идет о вопросах организации защиты потенциально опасных объектов на территории Сарова, с возможностью создания стометровой полосы безопасности.

Ожидается, что проект обращения рассмотрят на заседании регионального парламента 30 января.

Ранее сообщалось, что Молодежный центр откроется в Сарове в 2025 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Михаил Мишустин Саров
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph