ЗСНО направит обращение Мишустину по защите объектов Сарова Политика

В нижегородском Заксобрании готовят проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу защищенности ядерно-опасных объектов города Саров. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Согласно информации, документ разрабатывается комитетом по экологии и природопользованию. Речь, в том числе, идет о вопросах организации защиты потенциально опасных объектов на территории Сарова, с возможностью создания стометровой полосы безопасности.

Ожидается, что проект обращения рассмотрят на заседании регионального парламента 30 января.

Ранее сообщалось, что Молодежный центр откроется в Сарове в 2025 году.