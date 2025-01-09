Единый день приемов участников СВО и членов их семей пройдет в Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия" 23 января в общественных приемных партии "Единая Россия" состоится Единый день приемов участников СВО и членов их семей. Со своими вопросами можно обратиться в Штаб общественной поддержки, региональную и местные общественные приемные и депутатские центры партии. Прием граждан и их обращений будет проводиться по следующим контактам: - телефон 8 (831) 435-13-81 с 10:00 до 17:00; - адрес Штаба общественной поддержки: Нижний Новгород, улица Малая Покровская, 2а; - онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ.

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