Единый день приемов участников СВО и членов их семей пройдет в Нижегородской области

Фото:
23 января в общественных приемных партии "Единая Россия" состоится Единый день приемов участников СВО и членов их семей.
Со своими вопросами можно обратиться в Штаб общественной поддержки, региональную и местные общественные приемные и депутатские центры партии.
Прием граждан и их обращений будет проводиться по следующим контактам:
- телефон 8 (831) 435-13-81 с 10:00 до 17:00;
- адрес Штаба общественной поддержки: Нижний Новгород, улица Малая Покровская, 2а;
- онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+