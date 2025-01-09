Три нижегородских фермера получат 30 млн рублей на развитие агротуризма Бизнес

Три нижегородских фермера получат 30 млн рублей на развитие агротуризма Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три нижегородских сельхозпроизводителя получат гранты на развитие аграрного туризма. Общая сумма грантов составит 30 млн рублей, из которых 22,5 млн выделит федеральный бюджет, а 7,5 млн — областной.



Поддержка агротуризма реализуется в рамках федерального проекта "Развитие сельского туризма", стартовавшего в 2022 году. В этом году гранты получат три проекта, направленных на развитие сельского туризма в регионе. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов сообщил, что с момента старта программы 12 предприятий региона стали обладателями грантов на сумму почти 100 млн рублей.



Комиссия Минсельхоза РФ оценивает проекты по 15 критериям, включая долю собственных средств заявителей, прогнозируемое увеличение объема сельскохозяйственного производства и привлечение туристов, сроки окупаемости, создание новых рабочих мест и другие.



Среди победителей конкурса 2025 года — три проекта:

- «Ретромобиль на РоботоФерме» в Шарангском районе (КФХ Бахтина А.М.), который включает строительство выставочного комплекса сельхозтехники и зоны «дикого кемпинга»;

- «Природно-туристический комплекс Юхро» в Борском районе (ООО «Сфера»), который планирует расширить туристические услуги за счет приобретения снегоходов, квадроциклов и других средств передвижения;

- «Усадьба «Речная» в Павловском районе (КФХ Прядилова Я.Ю.), где планируется построить дом для круглогодичного проживания туристов, а также оборудовать пляжную зону, кемпинг и спортивные площадки.



Общий объем финансирования для победителей составит 41,9 млн рублей, при этом не менее трети суммы должны составлять собственные средства участников. По словам Николая Денисова, поддержка агротуризма способствует развитию малого бизнеса, созданию новых рабочих мест и позволяет жителям Нижегородской области и туристам ближе познакомиться с сельским хозяйством региона.



Дополнительную информацию о мерах поддержки сельхозпроизводителей можно найти на сайтах министерства сельского хозяйства Нижегородской области и Министерства сельского хозяйства РФ.