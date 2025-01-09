5740 нижегородских семей получили выплаты в честь юбилея совместной жизни Общество

В Нижегородской области более 5,7 тысячи семей отмечены выплатами за юбилеи совместной жизни, сообщает pravda-nn.ru.

Как рассказали в нижегородском минсоцполитики, 5287 семейных пар смогли получить выплату в честь 50-летнего юбилея совместной жизни. Еще 443 пары отмечены по случаю 60-летнего юбилея. Кроме того, в регионе 10 семейных пар отметили 70 лет совместной жизни.

Напомним, что более 18 тысяч браков было заключено в Нижегородской области в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи в Нижегородской области.