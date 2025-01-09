Около 6 тысяч иностранцев переехали в Нижегородскую область в 2024 году Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

5,8 тысячи иностранцев переехали на ПМЖ в Нижегородскую область в прошлом году, сообщает NewsNN.

Лидерами по числу прибывших в регион иностранных граждан стали приезжие из Таджикистана (1373). В тройку также вошли экс-жители Армении (1029) и Узбекистана (786).

Также в Нижегородскую область в минувшем году приехали граждане из Азербайджана (582), Казахстана (341), Киргизии (320).

Ранее сообщалось, что более 100 выходцев из ближнего зарубежья проверили в нижегородском хостеле.