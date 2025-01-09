Около 6 тысяч иностранцев переехали в Нижегородскую область в 2024 году

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5,8 тысячи иностранцев переехали на ПМЖ в Нижегородскую область в прошлом году, сообщает NewsNN.
Лидерами по числу прибывших в регион иностранных граждан стали приезжие из Таджикистана (1373). В тройку также вошли экс-жители Армении (1029) и Узбекистана (786).
Также в Нижегородскую область в минувшем году приехали граждане из Азербайджана (582), Казахстана (341), Киргизии (320).
Ранее сообщалось, что более 100 выходцев из ближнего зарубежья проверили в нижегородском хостеле.
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