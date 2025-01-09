Нижегородцам напомнили о профилактике хронических неинфекционных заболеваний Общество

Неделя профилактики хронических инфекционных заболеваний проходит в РФ с 20 по 26 января. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Савицкая напомнила, что возникновение у человека хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) связано, в первую очередь, с его образом жизни.

Под ХНИЗ понимаются такие недуги, которые не передаются от человека к человеку, имеют длительную продолжительность и медленно прогрессируют. Это болезни системы кровообращения, артериальная гипертония, стенокардия и нарушения ритма сердца, хроническая сердечная недостаточность, инсульт, онкологические новообразования, эндокринные заболевания, сахарный диабет и многие другие.

Врожденная предрасположенность может стать причиной возникновения ХНИЗ. Вместе с тем, основными причинами таких недугов являются низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса тела, повышенный уровень глюкозы крови, активное или пассивное курение, пагубное потребление алкоголя, частые стрессы.

На развитие ХНИЗ могут указывать повышенное артериальное давление, учащение пульса, головные боли, отечность лица, шеи, рук и ног. Должны также насторожить слабость и быстрая утомляемость, повышение или снижение веса без объективных причин, снижение остроты зрения, появление "мушек" перед глазами". На развитие неинфекционного заболевания также могут указывать избыточное выпадение волос, головокружение, появление пятен и кругов под глазами, трещин на пятках, коже пальцев, в межпальцевых промежутках, язвы на коже.

В качестве основных мер профилактики ХНИЗ медики рекомендуют придерживаться здорового образа жизни, отказаться от вредных привычек. Также следует регулярно проходить диспансеризацию, правильно питаться и заниматься физическими упражнениями, в том числе, практиковать прогулки на свежем воздухе.

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