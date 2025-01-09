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Происшествия

Экстремисту из Сарова дали условку и запретили покидать город

21 января 2025 16:47  [103] Происшествия

Саровский горсуд признал жителя Нижегородской области виновным в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

В ходе совместной работы УФСБ и МВД было установлено, что мужчина размещал экстремистские материалы в соцсетях и распространял агитационные листовки в Сарове о деятельности запрещенной организации. Также он несколько раз портил информационные баннеры, посвященные ВС РФ из-за своих политических и идеологических взглядов.

По результатам расследования ему были предъявлены обвинения по статьям за экстремистскую деятельность. В итоге суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам условного срока с запретом покидать пределы Сарова.

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Теги:
Саров ФСБ
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