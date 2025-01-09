Защиту Сарова от лесных пожаров обсудили на комитете по экологии ЗСНО Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

На заседании комитета по экологии и природным ресурсам нижегородского Заксобрания парламентарии обсудили вопросы защищенности Сарова. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Депутаты рассмотрели проект обращения Заксобрания Нижегородской области к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости проведения мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности ядерно-опасных объектов, находящихся на территории ЗАТО Саров.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что эта проблема очень серьезна.

"Саров граничит с Мордовским государственным природным заповедником. Во время лесного пожара летом 2021 года огонь в плотную подступил к производственной площадке Саровского ядерного центра. А это прямая угроза не только для мордовских лесов, но и для стратегически важного и опасного объекта, и для жителей окрестных населенных пунктов. Поэтому важно устранить угрозу возникновения лесных пожаров", - отметил Евгений Люлин.

"На местах горельников 2010 и 2021 годов находится большое количество сухой и частично сгоревшей древесины. А это потенциальная угроза возникновения пожарной ситуации. При этом на территории Мордовского заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны, в том числе содержатся ограничения по проведению мероприятий связанных с вырубкой деревьев и расчисткой территории Мордовского заповедника, которые необходимы для обеспечения противопожарной и антитеррористической защищенности ядерно опасных объектов, находящихся на территории ЗАТО Саров. Поэтому в обращении к председателю правительства РФ мы предложили два варианта решения проблемы. Один из них – внести изменения в положение о Мордовском заповеднике имени П.Г. Смидовича, разрешив проводить расчистку полосы леса на подступах к Сарову. Другой вариант – выделить земельный участок шириной 100 м вдоль контрольно-следовой полосы ЗАТО Саров из состава земель из состава Мордовского заповедника и передать в ведение Саровского ядерного центра, для проведения работ по вырубке и последующего ежегодного поддержания минерализованной полосы. Любой из вариантов поможет устранить опасность пожаров", - рассказал председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.

После того как обращение будет поддержано на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 30 января, документ направят в адрес председателя правительства РФ.