Нижегородцы смогут получать услуги в МФЦ по биометрии Общество

Нижегородцы смогут получать услуги в МФЦ по биометрии Фото: Никита Духник

Нижегородская область присоединилась к федеральному пилотному проекту, в рамках которого граждане смогут получать услуги в многофункциональных центрах (МФЦ) без предъявления паспорта, используя Единую биометрическую систему. Такое решение было принято заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Григоренко во время его рабочей поездки в регион.



Нижегородская область стала одной из первых, кто подключился к этому проекту, который ранее был запущен в Челябинской, Ленинградской и Липецкой областях. Благодаря использованию биометрии, жители региона смогут получать более 100 различных услуг в МФЦ. Это включает регистрацию бизнеса, оформление различных пособий, в том числе для многодетных семей, а также получение или замену водительского удостоверения.



Для того чтобы получить услугу без паспорта, достаточно заранее зарегистрировать свои биометрические данные. В МФЦ посетителю нужно будет просто посмотреть в камеру, установленную на рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности оператор автоматически создаст предзаполненное заявление, что ускорит процесс обслуживания на 25-30%.



Как отметил Дмитрий Григоренко, биометрия позволит сделать процесс обслуживания более быстрым и удобным для граждан и бизнеса. Сервис по обслуживанию без паспорта был успешно реализован в нескольких пилотных регионах, и Нижегородская область стала первой, кто присоединился к масштабированию этого проекта на всю страну.



Новый способ обслуживания в МФЦ будет предложен наряду с традиционным методом, и граждане смогут выбрать, какой способ им удобнее – с паспортом или с использованием биометрических данных.



Кроме того, Дмитрий Григоренко проверил внедрение биометрического сервиса для оплаты проезда в метро. В декабре 2024 года терминалы для бесконтактной оплаты были установлены на всех станциях Нижегородского метрополитена. Уже совершено более 8 тысяч транзакций с использованием биометрии, а на наиболее загруженных станциях, таких как "Горьковская", "Парк культуры" и "Московская", сервис пользуется высоким спросом. В будущем планируется расширение использования биометрии и в других видах транспорта.



Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, отметил, что Нижегородский метрополитен стал третьим в стране, где был внедрён сервис для оплаты с использованием биометрии. В 2025 году такая возможность появится и в Санкт-Петербурге, и в Новосибирске.



Директор дивизиона "Биометрия" Сбербанка Олег Евсеев подчеркнул, что технология, используемая в сервисе, имеет почти идеальную точность распознавания лиц и является безопасным, быстрым и удобным способом оплаты.



Единая биометрическая система предоставляет широкий спектр услуг, включая бесконтактную оплату, проезд в транспорте, оформление электронной подписи и другие. Пользователи могут управлять своими биометрическими данными через портал «Госуслуги», а также контролировать их срок действия или отозвать согласие на обработку.



Отметим, что внедрение биометрических технологий является частью национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который стартовал в России 1 января 2025 года и продолжает развивать цифровизацию различных сфер экономики и городской жизни.