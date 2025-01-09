Депутаты обсудили перспективы освоения участков РЗТ и КРТ в Московском районе Политика

Фото: пресс-служба думы Нижнего Новгорода

21 января 2025 года состоялось первое в этом году заседание постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре под председательством Карима Ибрагимова. В мероприятии принял участие заместитель спикера думы Николай Сатаев.

Депутаты рассмотрели четыре вопроса, в том числе итоги деятельности муниципального казенного учреждения "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода".

Как рассказал генеральный директор МКУ "ГлавУКС" Сергей Разживин, в 2024 году объем бюджетных инвестиций, освоенных учреждением при осуществлении функций заказчика (застройщика) при строительстве, ремонте и проектировании 61 муниципального объекта, в том числе в рамках реализации национальных проектов и региональных программ, составил более 1,9 млрд руб.

Среди проектов, по которым были выполнены различные виды работ он обозначил введенную в эксплуатацию школу на 1225 мест в ЖК "Новая Кузнечиха", построенную в рамках федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда", а также 14 капитально отремонтированных объектов дошкольного и общего школьного образования. Кроме того, были завершены аварийно-восстановительные работы в четвертом подъезде дома №16 по проспекту Кирова и в первом подъезде дома №37 по улице Фучика с проведением детального технического обследования здания. На снос жилого дома №17 по улице Краснодонцев разработана проектная документация.

Докладчик отметил, что по ряду объектов работы продолжатся в текущем году: строительство очистных сооружений на водовыпуске участка ливневой канализации у Силикатного озера в Ленинском районе и магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в поселках Ольгино и Новинки, реставрация Дома В.М. Бурмистровой по улице Минина, где располагается Литературный музей А.М. Горького, капремонт нежилого помещения с благоустройством прилегающей территории для размещения Центра компетенций «Дворец рядом с домом» - филиала Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова.

В своем выступлении Сергей Разживин подробно остановился на заключенных в 2024 году муниципальных контрактах, в рамках которых предстоит капремонт здания школы искусств и ремесел им. А.С.Пушкина «Изограф» по улице Ульянова и выполнение проектных и строительно-монтажных работ по корпусу школы №103 и трем многоквартирным домам на улицах Садовой, Зайцева и 40 лет Победы в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта "Жилье и городская среда".

Проектно-изыскательские работы, по информации докладчика, в прошлом году проводились по строительству школы в поселке Березовая Пойма, корпусов школ №55 и №134, пристроев к зданиям лицея №82 и школы №118, устройству перехода между основным зданием и корпусом школы №168.

Кроме продолжения работ по указанным объектам, МКУ "ГлавУКС" планирует II-ю очередь строительства нового муниципального кладбища "Новое Стригинское", возведение детских садов в ЖК "Торпедо", ЖК "Зенит" на улице Краснозвездной, на территории застройки "Север-Север" у деревни Кузнечиха и у дома №221 по улице Ванеева.

Еще одной темой для обсуждения на комиссии стал вопрос синхронизации генерального плана Нижнего Новгорода по микрорайонам, на территории которых расположены аварийные жилые дома и дома с высокой степенью износа, с целью подготовки территории под строительство объектов социальной инфраструктуры и обеспечения города объектами социальной инфраструктуры в 2023-2028 годах по Московскому району.

По словам заместителя директора департамента строительства и капитального ремонта Артема Каразанова, на сегодняшний день проанализированы все районы города, где требуется строительство образовательных учреждений, обобщена информация о ситуации с проектированием и строительством социальных объектов, их включением в действующие программы.

Кроме площадок, отведенных под размещение школы в поселке Березовая Пойма и корпуса школы №118, в числе предлагаемых к рассмотрению по Московскому району значатся участки РЗТ и КРТ для строительства школы на 1100 мест в районе улицы Бурнаковской и четырех детсадов, рассчитанных в общей сложности на 650 мест, на улицах Линдовской, Бурнаковской, в границах улиц 50 лет Победы - Страж Революции – Никонова, а также в квадрате проспекта Героев, Московского шоссе, улиц Березовской и Гастелло.

Как было отмечено, в перспективе возможно строительство корпуса школы №93 на 400 мест в границах улиц Лобачевского и Коммуны после освобождения участка от расселяемых в настоящее время аварийных жилых домов.

В ходе комиссии также была представлена информация о проведении в 2024 году общественных обсуждениях в области градостроительства. Всего в онлайн формате было организовано 170 таких мероприятий с участием более 7000 человек.

«Сегодня на комиссии мы заслушали информацию о том, как обстоят дела с реализацией муниципального заказа на строительство, ремонт и проектирование социальных объектов и жилых домов. Рассмотрели перспективы освоения площадок под эти цели в Московском районе. Работа ведется в штатном режиме. Депутаты продолжат контролировать данную ситуацию на постоянной основе», – подвел итоги заседания Карим Ибрагимов.