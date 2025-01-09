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Происшествия

Нападение пассажира на нижегородского таксиста закончилось уголовным делом

21 января 2025 18:49  [129] Происшествия

Житель Нижнего Новгорода, напавший на таксиста, задержан. Он выразил сожаление о произошедшем, сообщает Telegram-канал Baza.

Задержанным оказался Сергей К., который попытался задушить водителя. По его словам, причиной агрессии стал манёвр таксиста, который он посчитал опасным. Мужчина пояснил, что, увидев этот манёвр, сильно разозлился, сделал водителю замечание и потребовал остановиться. Когда водитель отказался, между ними возник конфликт, в ходе которого пассажир попытался силой переместить его на заднее сиденье, чтобы вытолкать из автомобиля. Водитель оказал сопротивление, в результате чего нападавший нанес ему несколько ударов.

Сергей К. подписал явку с повинной, подчеркнув, что не планировал убивать таксиста и просто хотел, чтобы тот покинул машину. Он также выразил сожаление по поводу инцидента, попросил прощения и пообещал больше не повторять такого поведения.

Несмотря на извинения, следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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Теги:
Покушение Полиция Такси
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