Чечерин: "Павловская ЦРБ станет одной из опорных районных больниц в регионе" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин и министр здравоохранения региона Галина Михайлова побывали с рабочим визитом в Павловской центральной районной больнице, где оценили работу нескольких подразделений медучреждения.

Так, они посетили центр амбулаторной онкологической помощи, который был создан на базе ЦРБ в 2019 году - в самом начале реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Андрей Чечерин и Галина Михайлова пообщались с пациентами ЦАОПа, которые выразили удовлетворенность качеством получаемой медицинской помощи.

В ходе посещения взрослой поликлиники Павловской ЦРБ главный врач медучреждения Александр Маслагин рассказал, что при некоторых видах диагностики врачи, в случае необходимости, могут сразу же выполнять пациентам малоинвазивные операции. Так, например, в прошлом году в эндоскопическом кабинете поликлиники у 335 человек удалили полипы желудка, у 300 человек – полипы толстой кишки. В двух случаях медикам удалось обнаружить и удалить ранние злокачественные новообразования.

В ходе рабочего визита Андрей Чечерин и Галина Михайлова также оценили новое отделение медицинской реабилитации, которое было открыто в январе прошлого года. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в отделении был выполнен качественный ремонт, закуплено современное оборудование. В 2024 году здесь смогли пройти третий, амбулаторный этап реабилитации 250 пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы, периферической и центральной нервной системы.

«Павловская ЦРБ – это больница второго уровня. Здесь представлены все виды специализированной медицинской помощи, действуют межрайонный сосудистый центр, центр ДТП, онкологический центр. За последние три года в модернизацию ЦРБ вложено более 620 млн рублей как из областного, так и из федерального бюджета. Разумеется, есть планы по дальнейшему развитию. Павловская ЦРБ станет одной из опорных районных больниц в регионе, где будет оказываться наиболее высокотехнологичная помощь», – сказал Андрей Чечерин.

Как отметила Галина Михайлова, сейчас больнице предстоит активно включиться в реализацию нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В планах – проведение капитальных ремонтов структурных подразделений, закупка нового медицинского оборудования.

«Павловская ЦРБ – это очень серьезный медицинский объект, только в 2024 году через руки наших докторов прошло более 17 тысяч пациентов, медики успешно выполнили свыше 5,5 тысячи оперативных вмешательств. Коллектив дружный, работает усердно под контролем опытного главного врача. Уверена, что здравоохранение в Павлове будет совершенствоваться и дальше», – подчеркнула министр.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в России с 2025 года. Он является продолжением национального проекта «Здравоохранение» и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена здравоохранения до медицинской реабилитации.