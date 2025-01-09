Суд оставил экс-сотрудницу ННГУ в общежитии, несмотря на требования вуза Общество

Фото: Александр Воложанин

Арзамасский городской суд отклонил иск Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского о выселении Марии Романовой, которая проработала в вузе 35 лет.

Ответчик, являясь пенсионером и инвалидом первой группы, по-прежнему проживает в комнате общежития, предоставленной ей в 1980-е годы. В своем иске университет предложил переселить женщину в другое общежитие, а позже требовал от администрации города заключения договора социального найма на другое жилье.

Суд признал, что, будучи на учете как нуждающаяся в жилье, Романова имеет право продолжать пользоваться данной комнатой. Однако встречный иск ответчицы о признании права на соцнайм был отклонен, поскольку комната находится в специализированном жилищном фонде. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о нижегородской семье с 7-ю детьми, которая рискует остаться без жилья из-за долгов предыдущего владельца квартиры.