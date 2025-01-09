Иномарка насмерть сбила женщину в Семенове Происшествия

Автомобиль насмерть сбил пешехода в Семенове. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского УГИБДД.

Трагедия произошла вечером 21 января на въезде в городской округ. Под колесами иномарки оказалась женщина, которая вышла на проезжую часть в темное время без светоотражающих элементов одежды.

Пострадавшей вызвали скорую помощь, однако на пути в больницу женщина умерла.

Ранее сообщалось, что ребенок и двое взрослых погибли в жутком ДТП в Нижегородской области.